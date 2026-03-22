Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt maahanmuuttopoliisi ICE:n joukkoja työskentelemään lentokentillä.
Trump kertoi asiasta sunnuntaina Suomen aikaa sosiaalisessa mediassa. Rajaturvallisuusjohtaja Tom Homan vahvisti ICE-joukkoja lähetettävän lentokentille maanantaina.
ICE:n agenttien on määrä paikata osittaisen liittovaltion sulun aiheuttamaa henkilöstövajetta, mikä on ruuhkauttanut lentokenttien turvatarkastuksia.
Toteutuksessa on tullut kiire. Homan kertoi CNN:lle, että suunnitelma agenttien hyödyntämisestä tehdään sunnuntain aikana ja laitetaan täytäntöön heti maanantaina.