Ruotsin Armand Duplantis on voittanut seiväshypyn miesten hallimaailmanmestaruuden Puolan Torunissa.
Armand Duplantis taivutti rima väpättäen seiväsfinaalin voittotuloksen 625, mikä on kuusi senttimetriä hänen maailmanennätyslukemistaan. ME:tä ruotsalainen ei lähtenyt voiton varmistuttua yrittämään.
Korkeatasoiseksi ennakoidussa MM-hallikilpailussa myös Kreikan hopeamies Emmanouil Karalis ja Australian Kurtis Marschall ylittivät kuusi metriä, mutta Duplantis oli 20 sentin erolla omissa korkeuksissaan.
Karalis jäi tulokseen 605, ja Marschall ylitti pronssilukemat 600.