Susan Haakana kertoo huumeisiin kuolleen Iina-tyttärensä tarinan, jotta edes yksi nuori pelastuisi huumemaailmalta.

Espoolaisperheen 19-vuotias Iina-tytär kuoli huumeisiin elokuussa 2021. Iinan äiti Susan Haakana kertoi Rikospaikassa koskettavasti Iinan tarinan.

– Iina oli herkkä tyttö ja sellainen ujo. 15-vuotiaana hän löysi poikaystävän, jonka kanssa hän seurusteli kaksi vuotta. Kun tuli ero, Iina alkoi olla enemmän tyttökavereidensa kanssa. Oli huumeiden viihdekäyttöä ja alkoholia, Haakana kertoi.

Iinan huumeiden käyttö selvisi äidille viimeistään silloin, kun Iina oli täyttänyt 18 vuotta ja lopettanut koulun.

Iina käytti amfetamiinia ja mukaan tulivat myös rauhoittavat lääkeaineet bentsot ja myöhäisemmässä vaiheessa Subutex.

– Rupesin näkemään Iinassa muutoksia. Hän oli ollut tarkka ulkonäöstään ja yhtäkkiä hän lähti meikeittä ja tuli kotiin sekaisin kaikenlaisissa vermeissä, kuten rikkinäisissä paidoissa. Hän ei enää välittänyt itsestään.

– Iina ei koskaan itse myöntänyt, että hän käyttää huumeita. Että se oli vain alkoholia ja kukkaa.

Järkyttävä huoli

Haakanan mukaan Iina todennäköisesti oli alkuun rahoittanut huumeidenkäyttöä pyytämällä vuorotellen pieniä summia rahaa äidiltään ja isältään.