Susan Haakana kertoo huumeisiin kuolleen Iina-tyttärensä tarinan, jotta edes yksi nuori pelastuisi huumemaailmalta.
Espoolaisperheen 19-vuotias Iina-tytär kuoli huumeisiin elokuussa 2021. Iinan äiti Susan Haakana kertoi Rikospaikassa koskettavasti Iinan tarinan.
– Iina oli herkkä tyttö ja sellainen ujo. 15-vuotiaana hän löysi poikaystävän, jonka kanssa hän seurusteli kaksi vuotta. Kun tuli ero, Iina alkoi olla enemmän tyttökavereidensa kanssa. Oli huumeiden viihdekäyttöä ja alkoholia, Haakana kertoi.
Iinan huumeiden käyttö selvisi äidille viimeistään silloin, kun Iina oli täyttänyt 18 vuotta ja lopettanut koulun.
Iina käytti amfetamiinia ja mukaan tulivat myös rauhoittavat lääkeaineet bentsot ja myöhäisemmässä vaiheessa Subutex.
– Rupesin näkemään Iinassa muutoksia. Hän oli ollut tarkka ulkonäöstään ja yhtäkkiä hän lähti meikeittä ja tuli kotiin sekaisin kaikenlaisissa vermeissä, kuten rikkinäisissä paidoissa. Hän ei enää välittänyt itsestään.
– Iina ei koskaan itse myöntänyt, että hän käyttää huumeita. Että se oli vain alkoholia ja kukkaa.
Järkyttävä huoli
Haakanan mukaan Iina todennäköisesti oli alkuun rahoittanut huumeidenkäyttöä pyytämällä vuorotellen pieniä summia rahaa äidiltään ja isältään.
– Uskon, että hän myös itse myi huumeita saadakseen rahaa.
Kertaalleen Iina oli varastanut perheen auton, ja se oli ajettu lähes lunastuskuntoon. Iinan kertoman mukaan autoa oli ajanut joku toinen.
– Huoli oli ihan järkyttävää koko ajan. Minun päässäni oli vain se, että missä se tyttö on ja missä kunnossa. Mitä hän tekee ja kenen kanssa.
– Hän alkoi olla ihan outojen ihmisten kanssa ja omat kaverit jäivät. Kun hän oli varastanut sen auton, hän häpesi sitä meille niin paljon. Oli viisi viikkoa poissa ja laittoi sitten viestin ja kysyi, äiti saanko tulla takaisin kotiin. Haimme hänet, mutta eihän sekään menoa rauhoittanut.
Puoli vuotta ennen kuolemaansa Iina muutti kotoaan Espoosta Keravalle kaverinsa kanssa.
– He viihtyivät Keravalla muutaman kuukauden. Sitten alkoi sellainen rauhoittumisen hetki. Iina aikoi etsiä töitä ja meni autokouluun.
Iinan inssi olisi ollut 5. elokuuta, mutta Iina sairastui koronaan heinäkuun lopulla ja joutui eristyksiin. Hän vapautui eristyksestä vasta 6.elokuuta ja inssi siirtyi.
– Hänhän ei siihen enää sitten ehtinyt. Kuusi päivää myöhemmin Iina oli kuollut, äiti kertoo.
Iina ehti olla kuolleena tunteja
Iina oli viimeisenä viikonloppuna tullut kotiin Espooseen.
– Sunnuntai oli viimeinen kerta, kun olen Iinan nähnyt. Hän meni silloin Kauklahteen puolitutulle, joka oli käyttäjä. He menivät naapuriin, jossa oli 30-vuotias mies, jota Iina ei ollut koskaan nähnyt.
Puolituttu oli poistunut asunnosta, mutta Iina oli jäänyt sinne.
– Iina on lähettänyt kello 04.16 snäpillä viimeisen viestin, missä hän sanoi, että kaksi milliä lakkaa taisi olla liikaa.
Iinan puhelimeen ei viestin jälkeen saatu enää yhteyttä. Poliisitkaan eivät koskaan löytäneet puhelinta.
– Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin että mies oli vienyt sen, Haakana sanoi.
Äiti ei käyttänyt Snapchatia ja Iinan viimeisen viestin hän näki vasta jälkikäteen.
19-vuotias Iina ehti olla kuolleena tuntikausia. Mies ei ollut soittanut hätäkeskukseen vaan Iinan löysi asunnosta kuolleena sinne palannut puolituttu, joka oli tullut etsimään Iinaa klo 19.50.
Poliisi pidätti asunnossa asuneen miehen ja aloitti asiassa rikostutkinnan. Miestä epäiltiin muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja huumerikoksesta.
– Tämä mies valmisti lakkahuumetta ja sitä löytyi Iinan verestä. Kuulusteluissa mies silti väitti, että hän oli antanut Iinalle vain yhden bentson.
Oikeuteen asti rikosepäilyt eivät ehtineet edetä, koska mies kuoli runsaat puoli vuotta Iinan kuoleman jälkeen.
Menetys jätti syvät arvet
Poliisi saapui Iinan vanhempien kotiovelle elokuussa 2021. Suruviesti romahdutti äidin täysin.
– He soittivat ovikelloa samalla tavalla kuin Iina. Mutta siellä oli kaksi poliisia vakavailmeisinä. Huusin että, ette sano, ette sano…
Iinan kuoleman jälkeisestä ensimmäisestä vuodesta Susan Haakana ei muista juuri mitään, ja toipuminen on edennyt huonosti.
Takana on traumaterapiaa, mutta vuosien saatossa avunsaanti kaikkinensa on ollut vaikeaa. Miehensä kanssa hän on ollut pariterapiassa, jossa käsiteltiin molempien tapaa surra Iinan kuolemaa.
– Ei voi sanoa, että aika parantaa. Tämä on tehnyt syvän arven ja Iinan kuoleman jälkeen olen joutunut aloittamaan elämän uudelleen. Minun piti opetalla syömään, nauramaan, kaikki uudestaan. En vieläkään pysty tajuamaan, että Iina on kuollut.
Äidin tärkeä viesti on se, että kuka tahansa tai kenen tahansa vanhemman lapsi voi joutua huumemaailmaan.
– Iinakin oli täysin tavallinen lukiolainen ja maailman kiltein ja ihanin tyttö. Iinalla oli paljon ystäviä. Se, että käyttää huumeita, ei tarkoita, että takana on rikkinäinen perhe tai huono lapsuus. Kerron Iinan tarinaa sen takia, että edes joku nuori ajattelisi, että en halua tehdä äidilleni tällaista.
