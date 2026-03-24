– He ovatkysyneetmeiltämistäolemme ja mitäteemmetäällä.
Markhiev on joutunutpuuttumaanmyösyhteenasiaanpaikallistenpuheissa.
– Paikallisellepitääainakorjata, että se on football eikä soccer, Markhievnaurahtaa.
Osa uusi-seelantilaisistakäyttääsanaa "soccer" erottaakseensenrugbysta ja Uuden-Seelanninrugbyliitonhallintoelimestä, jokatunnettiinvieläennennimellä New Zealand Rugby Football Union. Historiallisesti rugby on yksijalkapallonmuodoista.
Vieläviimeviikollavihollisia
Adam Markhievtekiensimmäisen A-maajoukkuemaalinsaviimelokakuussaottelussaLiettuaavastaan. Huuhkajatottituolloin MM-karsinnoissapakkovoitonLiettuastaMarhievinosumalla.
KeskikenttäpelaajanmaalitiliaukesihiljattainmyösSaksan 2. Bundesliigassa. MarkhievheiluttimaaliverkkoaviimeviikonlopunottelussaSkytän FC Kaiserslauterniavastaan.
– Olen hyvässäkunnossa ja pelivireessä. Toivottavastituloksettäällänäyttävätmyöshyviltä. Teen parhaani ja katsonmitäsiitätulee.
– Vähänärsyttisiinähävitynmatsinjälkeen, eikäollut paras fiilis, SkyttäkertoitunnelmiaantappiostaMarkhievinNürnbergille.
Viimeviikonlopuntaisteluparipääseeseuraavaksirakentamanyhdessähyvääfiilistä, kunHuuhkajatvalmistautuuotteluihinUutta-Seelantia (27.3.) ja Kap Verdeä (30.3.) vastaan. PelitpelataanAucklandissa, Uudessa-Seelannissa.