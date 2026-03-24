Huuhkajat-pelaaja joutunut ohjeistamaan paikallisia ulkomailla: "Pitää aina korjata" 0:43 Naatan Skyttä ja Adam Markhiev puhuvat Huuhkajien Jacob Friisistä Julkaistu 24.03.2026 16:38 JAAKKO SERVO

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Aucklandissa maat, joita se ei ole koskaan aiemmin kohdannut. Huuhkajat pelaa viikon sisällä ottelut Uutta-Seelantia ja Kap Verdeä vastaan osana FIFA Series –turnausta. Suomen joukkueessa mukana olevat Naatan Skyttä ja Adam Markhiev tapasivat suomalaismediaa etäyhteydellä

tiistaina

.

Skyttä sekä Markhiev pelaavat Saksan 2. Bundesliigassa. Heidän matkansa pelikaupunkiin kesti yli 30 tuntia.

– Ei ollut tylsää, kun Naatan, Doni Arifi ja Ryan Mahuta olivat samassa koneessa. Matka meni nopeasti, FC Nürnbergia edustava Markhiev kertoi.

Uusi-Seelanti on aikaeron vuoksi 12 tuntia edellä Saksaa. Markhiev sanoo, ettei se vaikuta häneen.

– Myös Uuden-Seelannin ja Kap Verden pelaajat tulevat muualta, eli heillä on sama tilanne, Markhiev toteaa.

Joukkue saapuu Aucklandiin eri päivinä. Ensimmäisenä saapunut ryhmä tuli kaupunkiin maanantaina. Skyttä ei näe ryhmäytymisen kannalta ongelmaa siinä, että pelaajat saapuvat pelikaupunkiin eri aikoihin.

– Suurin osa tuntee kuitenkin jo entuudestaan hyvin toisensa, 23-vuotias keskikenttäpelaaja sanoo.

Miesten A-maajoukkue ei ole pelannut 2020-luvulla vielä kertaakaan Euroopan (UEFA:n jäsenmaiden) ulkopuolella. Pelit Aucklandissa ovatkin pelaajille ainutlaatuinen kokemus.

– Jätkien kanssa olemme tuossa puhuneet, ettei välttämättä olisi lähdetty tänne, jos ei olisi tullut tällaista mahdollisuutta, Skyttä kertoo.

Osa maanantaina saapuneista pelaajista on päässyt jo tutustumaan lähes kahden miljoonaan asukkaan suurkaupunkiin.

– Ihmiset täällä ovat rauhallisempia ja sanotaanko vähän erilaisia, Markhiev kertoo mystisesti.

Skyttä kertoo paikallisten olleen erittäin uteliaita Suomen joukkuetta kohtaan.

– He ovat kysyneet meiltä mistä olemme ja mitä teemme täällä.

Markhiev on joutunut puuttumaan myös yhteen asiaan paikallisten puheissa.

– Paikalliselle pitää aina korjata, että se on football eikä soccer, Markhiev naurahtaa.

Osa uusi-seelantilaisista käyttää sanaa "soccer" erottaakseen sen rugbysta ja Uuden-Seelannin rugbyliiton hallintoelimestä, joka tunnettiin vielä ennen nimellä New Zealand Rugby Football Union. Historiallisesti rugby on yksi jalkapallon muodoista.

Vielä viime viikolla vihollisia

Adam Markhiev teki ensimmäisen A-maajoukkuemaalinsa viime lokakuussa ottelussa Liettuaa vastaan. Huuhkajat otti tuolloin MM-karsinnoissa pakkovoiton Liettuasta Marhievin osumalla.

Keskikenttäpelaajan maalitili aukesi hiljattain myös Saksan 2. Bundesliigassa. Markhiev heilutti maaliverkkoa viime viikonlopun ottelussa Skytän FC Kaiserslauternia vastaan.

– Olen hyvässä kunnossa ja pelivireessä. Toivottavasti tulokset täällä näyttävät myös hyviltä. Teen parhaani ja katson mitä siitä tulee.

Markhiev edustama Nürnberg voitti Skytän Kaiserslautern lauantain ottelussa 3–0.

– Vähän ärsytti siinä hävityn matsin jälkeen, eikä ollut paras fiilis, Skyttä kertoi tunnelmiaan tappiosta Markhievin Nürnbergille.

Viime viikonlopun taistelupari pääsee seuraavaksi rakentaman yhdessä hyvää fiilistä, kun Huuhkajat valmistautuu otteluihin Uutta-Seelantia (27.3.) ja Kap Verdeä (30.3.) vastaan. Pelit pelataan Aucklandissa, Uudessa-Seelannissa.

