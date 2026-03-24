Näin kokki suosittelee tekemään tomaattikastikkeen pizzaan.

Huomenta Suomessa vierailtiin maaliskuussa ravintola-alan Gastro-messuilla, jossa järjestettiin muun muassa Pizzamestari-kilpailu.

Yksi kilpailun tuomareista, kokki Risto Mikkola, paljasti haastattelussa parhaat vinkkinsä kotitekoisen pizzan valmistukseen. Mikkola kertoi muun muassa suomalaisten yleisimmän pizzamokan ja oikean tavan pizzan täyttämiseen.

Mikkola antoi vinkkejä myös pizzapohjan ja pizzakastikkeen valmistamiseen.

Tomaattikastikkeessa "oikotiet" eivät kokin mukaan ole välttämättä paras ratkaisu. Kastikkeen valmistamiseen on monia koulukuntia: toiset hauduttavat kastiketta pitkään, kun taas toisten mielestä pelkkä ainesten sekoitus keskenään riittää.

Mikkola itse suosittelee käyttämään pizzakastikkeeseen kokonaisia tomaatteja, joita saa säilykkeenäkin.

– Sitten niitä vähän murskaa ja laittaa hyvää oliiviöljyä. Hyvä suola ja mustapippuria sinne ja sitten oliiviöljyllä viimeistelee vielä, niin siinä se. Ja hei tuoretta basilikaa! Tämä toimii ainakin minulle, Mikkola neuvoo.

