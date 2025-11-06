Markinin ja hänen puolisonsa toimittamien eri asiantuntijoiden tekemien lääketieteellisten lausuntojen mukaan lapsella todetut löydökset eivät olisi aiheutuneet ravistelusta tai muusta vanhempien menettelystä.

Jesse Markin on tunnettu muun muassa Uuden Musiikin Kilpailusta, johon hän osallistui alkuvuodesta 2024. /All Over Press

Kuluvan vuoden lokakuun lopussa Markin ilmoitti kesken syyteharkinnan julkaisevansa omasta elämästään kertovan kirjan. Like Kustannuksen tiedotteessa kerrottiin Käärmeitä ja perhosia -teoksen olevan muusikon tarina, joka alkoi Liberiasta, kulki Viljakkalan kautta koko kansan suosikiksi mutta sai painajaismaisen käänteen.

Markinin lapsi sairastui vakavasti, lääkärit epäilivät pahoinpitelyä ja lastensuojelu sijoitti vauvan kiireellisesti. Alkoi taistelu oman syyttömyyden ja lapsen kotiinpaluun puolesta, suomalaista oikeusjärjestelmää vastaan.



Ravisuttava teos yhdistää Markinin päiväkirjamerkinnät, läheisten ja kollegoiden äänet sekä vakuuttavan lääketieteellisen aineiston. Ketä kuunnellaan? Miten säilyttää toivo, kun kaikki on viety?