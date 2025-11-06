Syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen "ei näyttöä" -perusteella.
Syyttäjä on päättänyt, ettei Jesse Markinia ja tämän puolisoa vastaan nosteta syytettä epäillystä pariskunnan yhteisen vauvan pahoinpitelystä.
Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan vanhempia epäiltiin seitsemän viikon ikäisen vauvan ravistelusta. Päätös on tehty "ei näyttöä" -perusteella.
Päätöksessä kerrotaan vauvan vanhempien tuoneen sairastuneen seitsenviikkoisen lapsen sairaalatutkimuksiin syksyllä 2024. Tuolloin tehtyjen lääkärinlausuntojen mukaan lapsella todetut löydökset olisivat sopineet syntyneiksi voimakkaan ravistelun aiheuttamina, eikä löydösten kokonaisuus tukenut muuta vaihtoehtoista selitystä kyseisille vammoille.
Markinin ja hänen puolisonsa toimittamien eri asiantuntijoiden tekemien lääketieteellisten lausuntojen mukaan lapsella todetut löydökset eivät olisi aiheutuneet ravistelusta tai muusta vanhempien menettelystä.
Täysin vastakkaisten lääketieteellisten lausuntojen tähden syyttäjä katsoo, ettei asiassa ole syytteen nostamiseen tarvittavia todennäköisiä syitä sen tueksi, että vanhemmat olisivat syyllistyneet vauvansa törkeään pahoinpitelyyn tai johonkin toiseen rikokseen.