Auer-käräjät jatkuvat Turussa tänään keskiviikkona. Oikeuden on tarkoitus jatkaa Anneli Auerin nuorimmasta tyttärestä tämän lapsuudessa kuvattuja videoita, joissa 7-vuotias kertoo karmeita tarinoita äidistään ja isosiskostaan.
MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa tänään oikeudenkäsittelyä Turun käräjätalolla. Oikeudenkäynti alkaa kello 9. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.
Tänään on kahdeksas pääkäsittelypäivä tässä rikosasiassa.
Tiistaina oikeudessa ryhdyttiin kuulemaan ensimmäistä kertaa Auerin lapsia. Ensimmäisenä vuorossa oli hänen neljästä lapsestaan nuorin, häntä kuultiin tiistaina aamupäivällä.
Myös Anneli Auer saapui itse henkilökohtaisesti paikan päälle seuraamaan tyttärensä kuulemista.
Tiistaina tyttären kuulemisen jälkeen oikeus ryhtyi katsomaan videoita, joissa oikeuspsykiatrian ammattilaiset haastattelivat samaa tytärtä tämän ollessa 7-vuotias. Näiden videoiden katsominen jatkuu tänään.
Auerin lapset ovat toivoneet, ettei heidän henkilöllisyyttään paljasteta suurelle yleisölle.
Syyttäjä vaatii Auerille ja hänen ex-miesystävälleen Jens Kukalle rangaistusta 18 seksuaali- ja väkivaltarikoksesta, joiden epäillään kohdistuneen Auerin lapsiin. Molemmat syytetyt ovat jo suorittaneet rangaistuksensa kyseisistä rikoksista.
