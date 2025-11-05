Syyttäjä vaatii Auerille ja hänen ex-miesystävälleen Jens Kukalle rangaistusta 18 seksuaali- ja väkivaltarikoksesta, joiden epäillään kohdistuneen Auerin lapsiin. Molemmat syytetyt ovat jo suorittaneet rangaistuksensa kyseisistä rikoksista.

Katso video: Näin rikostoimittaja Rebekka Härkönen kertoo Anneli Auerin nuorimman lapsen kuulemisesta oikeudessa.

Seuranta alkaa videon alla.

Kello 9.24

Tyttö pitää käsiään yhdessä räpläten taas sormiaan ja heiluttelee jalkojaan puhuessaan.

Psykologi alkaa kysellä rikosasioista tytöltä. Tytön ääni muuttuu aivan pikkuiseksi, kun hän kertoo nähneensä, kun "Anneli on imenyt Jensin pippeliä". Pikkutyttö kuvailee, miten hänen vanhin siskonsa on "pissannut" Jensin päälle, samoin Anneli ja Jens ovat "pissanneet" toistensa ja vanhimman lapsen päälle.