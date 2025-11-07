Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan vanhempia epäiltiin seitsemän viikon ikäisen vauvan ravistelusta. Päätös on tehty "ei näyttöä" -perusteella.
Nyt Jesse Markin avaa asiaa Instagramissa.
– Pitkä on ollu taisto ja se ei ole vieläkään ohi. Kiitos kaikille, jotka ovat tukeneet, läheltä ja kaukaa. On niin paljon kerrottavaa, etten voi mitenkään ahtaa kaikkea someen tai lehtihaastatteluun, mutta kaikki tullaan avaamaan ajan kanssa, ei vain minun tai perheeni vaan meidän kaikkien vuoksi. Till then, rakkautta ja voimaa täältä sinne, Markin sanoo tekstissä.
Hän on kuvannut videon, jossa kertoo hän kiittää fanejaan tuesta ja pyytää anteeksi, että ei ole vastannut viesteihin. Samalla hän kertoo, että haluaa avata tapahtumia ja sitä, miten kaikki meni.
– Tämä voi tapahtua kenelle tahansa. Voimia kaikille perheille, jotka ehkä huomenna tai ylihuomenna ovat joutumassa tähän mankeliin tai ovat olleet jo vuosia tässä vyyhdissä, Markin sanoo.
Torstaina julki tulleessa syyttäjän päätöksessä kerrotaan vauvan vanhempien tuoneen sairastuneen seitsenviikkoisen lapsen sairaalatutkimuksiin syksyllä 2024. Tuolloin tehtyjen lääkärinlausuntojen mukaan lapsella todetut löydökset olisivat sopineet syntyneiksi voimakkaan ravistelun aiheuttamina, eikä löydösten kokonaisuus tukenut muuta vaihtoehtoista selitystä kyseisille vammoille.
Markinin ja hänen puolisonsa toimittamien eri asiantuntijoiden tekemien lääketieteellisten lausuntojen mukaan lapsella todetut löydökset eivät olisi aiheutuneet ravistelusta tai muusta vanhempien menettelystä.
Täysin vastakkaisten lääketieteellisten lausuntojen tähden syyttäjä katsoo, ettei asiassa ole syytteen nostamiseen tarvittavia todennäköisiä syitä sen tueksi, että vanhemmat olisivat syyllistyneet vauvansa törkeään pahoinpitelyyn tai johonkin toiseen rikokseen.
Markinia koskevasta rikosepäilystä uutisoitiin vuosi sitten lokakuussa. Tuolloin kerrottiin, että Markinia epäiltiin vauvaikäisen lapsensa törkeästä pahoinpitelystä, ja että lapsen äiti oli myös epäiltynä samoista teoista.
Kuluvan vuoden lokakuun lopussa Markin ilmoitti kesken syyteharkinnan julkaisevansa omasta elämästään kertovan kirjan. Like Kustannuksen tiedotteessa kerrottiin Käärmeitä ja perhosia -teoksen olevan muusikon tarina, joka alkoi Liberiasta, kulki Viljakkalan kautta koko kansan suosikiksi mutta sai painajaismaisen käänteen.
Kirjan tiivistelmässä sisältöä kuvaillaan seuraavalla tavalla:
Markinin lapsi sairastui vakavasti, lääkärit epäilivät pahoinpitelyä ja lastensuojelu sijoitti vauvan kiireellisesti. Alkoi taistelu oman syyttömyyden ja lapsen kotiinpaluun puolesta, suomalaista oikeusjärjestelmää vastaan.
Ravisuttava teos yhdistää Markinin päiväkirjamerkinnät, läheisten ja kollegoiden äänet sekä vakuuttavan lääketieteellisen aineiston. Ketä kuunnellaan? Miten säilyttää toivo, kun kaikki on viety?
Ilmoitus tulevasta teoksesta kesken syyteharkinnan sai ristiriitaisen vastaanoton.
Markin kommentoi rikosepäilyä vuoden 2024 lokakuussa Instagram-tilillään. Tuolloin hän kertoi tulleensa vuonna 2024 isäksi, ja että lapsella oli ilmennyt sairaalahoitoon johtaneita terveysongelmia pian syntymän jälkeen.
– Yllätykseksemme lääkärit ilmoittivat meille tilanteen viittaavan siihen, että meitä on mahdollisesti syytä epäillä rikoksesta. Lääkärit kertoivat, että heidän on ilmoitettava asiasta poliisille. Pian löysimme itsemme poliisikuulustelusta kertaamassa tapahtumia jokaista yksityiskohtaa myöten, hän kertoi julkaisussa.