Jesse Markin rikkoi hiljaisuuden ja kommentoi syyttäjän päätöstä sekä vuoden takaisia tapahtumia.

Torstaina 6. lokakuuta kerrottiin, että syyttäjä on päättänyt, ettei Jesse Markinia ja tämän puolisoa vastaan nosteta syytettä epäillystä pariskunnan yhteisen vauvan pahoinpitelystä.

Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan vanhempia epäiltiin seitsemän viikon ikäisen vauvan ravistelusta. Päätös on tehty "ei näyttöä" -perusteella.

Nyt Jesse Markin avaa asiaa Instagramissa.

– Pitkä on ollu taisto ja se ei ole vieläkään ohi. Kiitos kaikille, jotka ovat tukeneet, läheltä ja kaukaa. On niin paljon kerrottavaa, etten voi mitenkään ahtaa kaikkea someen tai lehtihaastatteluun, mutta kaikki tullaan avaamaan ajan kanssa, ei vain minun tai perheeni vaan meidän kaikkien vuoksi. Till then, rakkautta ja voimaa täältä sinne, Markin sanoo tekstissä.