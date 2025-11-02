Poikkeuksellisessa Auer-oikeudenkäynnissä käsitellään julkisesti seksuaaliväkivaltarikoksia, joiden uhreiksi epäillään pieniä lapsia. MTV:n rikostoimittajat vastaavat, miksi media julkaisee lasten terveystietoja jutuissaan.

Seksuaalirikokset käsitellään käytännössä aina suljetuin ovin eli salaisina, etenkin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, sanoo MTV:n rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmen.

– Eihän media koskaan pääse saliin näitä oikeudenkäyntejä kuulemaan ja katsomaan. Ja nyt kaikki revitään auki. Tämä tilanne on täysin, täysin poikkeuksellinen.

MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen kertoo, ettei ole koskaan vajaat 15 vuotta kestäneen rikostoimittajauransa aikana ollut vastaavassa oikeudenkäynnissä, jossa seksuaalirikosten uhrien yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia asioita käsitellään julkisesti.

Auer-jutussa valtaosa lasten terveystiedoista, vammat ja intiimialueiden oireet käydään oikeussalissa läpi yksityiskohtaisesti ja julkisesti. Mahdollisimman avoin oikeudenkäynti on sekä syytettyjen että tässä jutussa uhreina pidettyjen Auerin lasten oma toive. Mutta miksi?

– En usko, että tämä tuntuu kovin kivalta näistä lapsista. Tämä ei ole mikään sellainen juttu, että he haluaisivat päästä julkisuuteen näiden asioiden kanssa, Härkönen sanoo.

– Oikeudenkäynnin ydinkysymys on siinä, että jos nämä Auerin lasten lapsina antamat kertomukset otetaan pois, niin mitä jää jäljelle? Jää jäljelle lääkärintodistukset, asiantuntijalausunnot lasten käyttäytymisestä ja sitten jäljelle jäävät oirelöydökset, joita lapsilta on löytynyt.

Auerin kolme nuorinta lasta on lapsina kertonut isosiskonsa, äitinsä ja äidin ex-miesystävän heihin kohdistamista rikoksista. Aikuistuttuaan he ovat peruneet puheensa ja sanovat nyt, ettei mitään rikoksia koskaan tapahtunut.

Keskiössä oikeudenkäynnin ydinkysymys

Syyttäjän mukaan lasten kertomuksien peruuntuminen ei muuta mitään. Syyttäjän mukaan Anneli Auer ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukka (Kukka on vaihtanut nimeään myöhemmin) ovat kohdistaneet Auerin lapsiin toistuvasti ja pitkäkestoisesti törkeitä seksuaalirikoksia ja törkeää väkivaltaa.

Syyttäjä vaatii Auerille ja Kukalle rangaistusta 18 lapsiin kohdistuneesta seksuaali- ja väkivaltarikoksesta.

Puolustus taas on täysin eri mieltä syyttäjän kanssa. Puolustuksen mukaan lapsille ei tapahtunut syyttäjän väittämiä rikoksia, kun he olivat pieniä ja asuivat vielä äidillään.

Puolustuksen mukaan lapset alkoivat sijaisperheeseen sijoittamisen jälkeen ankarissa sekä kontrolloivissa olosuhteissa ja pelon ilmapiirin keskellä tuottaa sijaisvanhempien mieliksi yhä hurjempia tarinoita vanhimmasta siskostaan, äidistään ja tämän miesystävästä.

Syyttäjä vetoaa lääkärinlausuntoihin, joiden mukaan lapsista on löytynyt selkeitä merkkejä väkivallasta ja seksuaaliväkivallasta. Puolustus taas pitää lääkärinlausuntoja asenteellisina, suorastaan väärinä, ja on tuonut oikeudelle todisteeksi ison nivaskan muiden asiantuntijoiden lausuntoja.

Keskeinen syy siis sille, miksi media tuo lasten terveystietoja julki johtuu oikeudenkäynnin ydinkysymyksestä.

– Siellä kiistellään koko ajan siitä, mistä nämä lasten oireet ja vammat ovat syntyneet. Voivatko ne olla seurausta luonnollisista syistä, kuten ummetuksesta ja siitä, että lapset ovat kolhineet itseään, vai onko heille tehty väkivaltaa, Härkönen selvittää.

– Ja jotta suuri yleisö voisi arvioida näyttöä, siitä on pakko kertoa. Ja tämä on näiden asianosaisten oma toive. Vaikkei ole itsestäkään kivalta tuntunut laittaa näitä asioita juttuihin, kyse on kuitenkin pienistä lapsista.

Palmen huomauttaa, ettei media kuitenkaan kirjoita auki kaikkea, mitä oikeussalissa tulee ilmi.

– Esimerkiksi tämän jutun syytteet koskevat hyvin törkeitä rikoksia, joiden yksityiskohtia mekään emme julkaisseet kuin aivan tarpeellisilta osin, Palmen toteaa.

Lasten kuuleminen alkaa

Ensi viikosta alkaen Auerin lapset tulevat henkilökohtaisesti oikeuden eteen.

– Oikeudessa käsitellään todella, todella graaveja yksityiskohtia, heidän terveystietojaan. Heillä on tutkittu esimerkiksi intiimialueita ja muuta, sanoo Härkönen.

Ja nyt kun lapset saapuvat oikeuden kuultaviksi, he astuvat samalla myös median eteen.

– Se on aika rankka paikka, Härkönen arvioi.

– Kyllä, Palmen sanoo.

Lapset ovat pyytäneet medialta, ettei heidän henkilöllisyyttään paljasteta, eli nimiä tai kasvoja ei julkaista.

MTV:n tietojen mukaan lasten avustaja, asianajaja Hanna Söderlund on pyytänyt oikeudelta, että lapset tuodaan oikeussaliin niin kutsuttua takatietä, jotta he eivät joudu oikeustalon aulatiloissa parveilevan median kameroihin edes vahingossa.