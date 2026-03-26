Jalkapallon norjalainen hyökkääjäsensaatio Erling Haaland on tuonut viime vuosina ylpeyden aihetta toisensa perään kotikaupungilleen Brynelle. Nyt mies tuo kotikunnailleen varsin merkittävää historiallista aineistoa.
BBC raportoi, että Haaland on lahjoittanut Brynen kirjastolle 1500-luvulta peräisin olevan kirjaharvinaisuuden.
Haaland ja hänen isänsä, ex-huippupelaaja Alf-Inge Haaland ostivat kyseisen kirjan joulukuussa 1,3 miljoonalla Norjan kruunulla eli noin 115 000 eurolla. BBC:n mukaan maksettu summa on Norjan kirjamarkkinoilla ennätysmäinen. Kirja on painettu vuonna 1594, ja siinä on 1200-luvun kuuluisan islantilaissuuruuden Snorri Sturlusonin kertomuksia. Kirja kertoo tarinoita viikinkiajoilta.
Haalandien lahjoittama kirja on ainoa jäljellä oleva versio. Haaland haluaa, että Brynen kirjastossa sitä saa ihailla suuri yleisö.
– Haluan, että kirja pidetään aina auki, jotta ihmiset saavat lukea heistä, jotka tulivat sieltä mistä minä tulen, Brynestä ja Järenistä, Haaland totesi.
– Olen ollut onnekas saadessani elää unelmaani jalkapallon kautta. Tiedän, että kaikki eivät saa samanlaista mahdollisuutta. Kirjat antavat niin monelle mahdollisuuden unelmoida isosti, nähdä uusia mahdollisuuksia ja löytää oma polkunsa.