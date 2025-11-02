Pikkujoulukausi painaa päälle. Töihin ei voi mennä juhlavaatteissa, mutta juhliinkaan ei välttämättä haluaisi mennä arkivaatteissa – miten siis kannattaa toimia?

Laskeutuvat, tyylikkäät ja hyvin istuvat linjat ovat nyt muotia niin arjessa kuin juhlassa.

– Tämänhetkinen tyyli on kaikille sopiva, kertoo Sokoksen myyntipäällikkö Emmi Savolainen Huomenta Suomessa.

Moni on ehkä huomannut, että naisellisuus korostuu tämän hetken kuumimmassa muodissa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rentous olisi tyystin kadonnut pukeutumisesta.

Syksyssä väreinä ja kuoseina toimivat erityisen hyvin eläinkuviot, viininpunainen ja suklaanruskea. Materiaaleissa taas näkyvät niin tekoturkis, satiini kuin myös kimaltavat paljetit ja pitsi.

Kerrospukeutuminen arjessa ja juhlassa

Suorat mustat housut ovat monien vaatekaappien luottotuote, jonka voi pukea niin arkeen kuin juhlaan.

Moni haluaa pukeutua töihin siistin rennosti, mutta juhliin haluaisi kuitenkin mieluummin sujauttaa korot jalkaan ja pukea housujen sijaan mekon tai hameen.