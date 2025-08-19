Mikä Stockholm style? Tällainen on "Tukholma-tyyli"

Stockholm style eli Tukholma-tyyli villitsee nuoria.

Klassisen kaunis, ajaton, jopa väritön. Näillä termeillä voisi kuvata Stockholm style -ilmiötä, joka vetoaa erityisesti nuoriin.

Huoliteltu ja vaivattoman "cool"

Tukholma-tyylillä tarkoitetaan pukeutumistapaa, johon kuuluu hillitty eleettömyys. Oleellista on räikeiden värien välttäminen. Tukholma-tyylin vaatteissa voi havaita valkoisen, tummansinisen, beigen, mustan ja vaalean sinisen sävyjä.

Olemus on huoliteltu ja vaivattoman "cool". Housut istuvat rennosti, materiaali on usein farkkua tai pellavaa. Korujen tulee olla pieniä ja eleettömiä.

Somessa videoita aiheesta jaetaan tunnuksella #stockhomstyle.

"Tämä on SE tyyli!" Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

#stocholmstyle yhdistyy hashtagiin #perfect, "täydellinen". Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

Muotilehti Who What Wearin toimittaja julisti tänä vuonna tukholmalaiset Euroopan tyylikkäimmiksi.

– Lyhyesti: Stocholm style on yhdistelmä minimalistisia, puhtaita, moderneja elementtejä, joiden tarkoituksena on olla sekä käytännöllisiä että yhtenäisiä, Strike-lehti kuvasi puolestaan vuonna 2024.

Lehden mukaan vaatteiden kerrostaminen kuuluu osana Tukholma-tyyliin.

– Erityisesti perusvaatteissa on käytetty moderneja, yhtenäisiä elementtejä. Sitä voi verrata preppy-estetiikkaan, mutta kyse on enemmän ajattomuudesta ja korkealaatuisten vaatteiden sisällyttämisestä vaatekaappiin.

Preppy-tyylillä tarkoitetaan amerikkalaista urheilullista, yliopistoihin viittaavaa klassista pukeutumista.

Yksityiskohtana röyhelöinen paita

Sokoksen mukaan tyyli on "ajaton ja helposti omaksuttava". Vaatteet ovat väljiä, ja vaatekaapin osaset on helppo yhdistellä toisiinsa. Yksityiskohdaksi kelpaa esimerkiksi pörröinen kangas tai röyhelöinen paita.

"Tytöt, näytetään kaikki samalta", video naljailee. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

Asuideoita "Tukholma-pojille". Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

Vuonna 2019 suomalaistenkin nuorten keskuudessa levisi VSCO girl -trendi, joka sai tytöt näyttämään samoilta.

Katso myös: Onko suomalaisesta tyylistä muodin uranuurtajaksi?

9:53 Huomenta Suomen vieraina Marimekon markkinointijohtaja Sanna-Kaisa Niikko sekä Aalto-yliopiston vanhempi yliopistonlehtori Annamari Vänskä.

Lähteet: Strike, Yhteishyvä, Sokos