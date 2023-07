Huippumalli Cara Delevingne hakeutui vieroitushoitoon nähtyään itsestään sekavia kuvia – iloitsee nyt selvästä elämästä: "Se on ollut sen arvoista"

Huippumalli ja näyttelijä Cara Delevingne, 30, kertoo Elle-lehden haastattelussa elämästään alkoholin pois jättämisen jälkeen. Selvä elämäntyyli on ollut tähdelle hyvä päätös.

– Se ei ole ollut helppoa, mutta koskaan ei ole ollut hetkeä, että olisin katunut tätä. Se on ollut sen arvoista joka sekunti. En tiedä mitä se vaatisi, että luopuisin tästä. Olen vakaa ja rauhallisempi, tähti kuvailee oloaan.

Delevingne tunnetaan parhaiten huippumallina, ja hän on esiintynyt lukuisten maailmankuulujen vaatemerkkien muotinäytöksissä. Mallin työn lisäksi Delevingne on luonut uraa näyttelijänä muun muassa elokuvissa Paper Towns,Suicide Squad ja Kids in Love.