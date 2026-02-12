Lola Odusoga kertoo, että huijarit kopioivat hänen pankkikorttinsa ja pistivät korttinumerot eteenpäin.
Vastikään Salattuihin elämiin hypännyt juontaja ja malli Lola Odusoga kertoo Instagramissa joutuneensa pankkikorttihuijauksen uhriksi.
Odusogan mukaan hänen pankkikorttinsa kopioitiin ja korttinumerot pistettiin jakoon. Hän kertoo, että on tehnyt tapahtuneen tiimoilta elämänsä ensimmäisen rikosilmoituksen.
– Tililtäni hävisi kerralla 287 kappaletta huijareiden tekemiä korttivelotuksia, eli tilini tyhjeni silmissä, Odusoga kertoo Instagram-julkaisussaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Rahallisen haitan lisäksi huijareiden toimet aiheuttavat Odusogalle myös ajankäytöllistä harmia.