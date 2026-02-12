Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä .

Odusogan mukaan hänen pankkikorttinsa kopioitiin ja korttinumerot pistettiin jakoon. Hän kertoo, että on tehnyt tapahtuneen tiimoilta elämänsä ensimmäisen rikosilmoituksen.

– Tämä viikko piti olla tosi tiivis kirjan kirjoitusviikko, mutta koska saadakseen näitä rahoja mahdollisesti takasin pitää jokainen aiheeton/huijarin tekemä veloitus reklamoida pankille erikseen.

Niin ei kai siinä, kai minä kirjottelen nyt kirjani sijasta sitten vaikka näitä! hän kirjoittaa.