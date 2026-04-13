Helsingin kaupunki ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta maksettua työllistämistukea ja Helsinki-lisää voitaisiin periä takaisin Venäjän propagandaa levittäneeltä Sun Ray -yhdistykseltä.
Asiasta kertoo STT:lle Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.)
Takaisinperinnästä on hänen mukaansa käynnissä oikeudelliset selvitykset, jotta peruste perinnälle löytyisi.
Helsingin Sanomat uutisoi lauantaina, että kaupunki oli maksanut yli 45 000 euroa työllistämistukea yhdistykselle, joka etsii Suomesta lapsia Venäjän propagandistiselle leirille miehitetyllä Krimillä.