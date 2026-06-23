Haapajärven kaupungin entisen johdon rikosepäilyt eivät johda syytteisiin.
Rikosepäilyssä on kyse siitä, miten kaupungin hallinnossa oli aiemmin käsitelty kaupunginhallituksen entiseen puheenjohtajaan Jari Nahkaseen kohdistunutta rikosepäilyä. Myös Haapajärven yläasteen rehtorina toiminutta Nahkasta epäiltiin muun muassa seksuaalirikoksesta. Hän kuoli liikenneonnettomuudessa helmikuussa 2024.
Syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätökset entisen kaupunginjohtajan ja entisen sivistystoimen johtajan osalta. Kummankaan osalta ei ollut todennäköisiä syitä nostaa syytettä virkarikoksesta, syyttäjä toteaa.