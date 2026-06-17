Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa.
Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa.
Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa.
Hovioikeus tuomitsi noin kolmekymppiset miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu kolme muuta miestä.