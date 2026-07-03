Raju kiusaaminen vei nuoret käräjille.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa neljän nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa.
Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen.
Kaikki neljä syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä.
Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä tuhansien eurojen korvauksia.