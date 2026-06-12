Hjallis Harkimon ja Jasmine Pajarin perheeseen tuli uusi koira.
Liikemies ja kansanedustaja (liik) Harry ”Hjallis” Harkimo ja hänen puolisonsa Jasmine Pajari ovat ottaneet koiran.
He julkaisivat suloisia otoksia uudesta tulokkaasta Instagramin yhteisjulkaisuna. Kuvissa vaalea karvaturri istuu uuden isäntänsä sylissä. Pentu vaikuttaisi olevan rodultaan kultainennoutaja.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Tervetuloa perheeseen Bruno, julkaisussa kirjoitetaan.
Seuraajat kommentoivat iloista perheuutista.
– Päätitte sitten hankkia jääkarhunpennun. Aikamoinen karvapallero, henkilö kommentoi.
– Onnea uuden perheenjäsenen takia, toinen iloitsee.
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– Söpö! Seuraaja ihastelee.