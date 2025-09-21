Sotaisa menneisyys painaa yhä japanilaisten puolustustahtoa. Kyselytutkimuksen mukaan vain noin joka kymmenes on valmis puolustamaan maataan.

Kasvomaaliin naamioituneena ja asetta käsissä puristaen Takuma Hiyane ryömii pellon poikki Japanin Okinawan saarella. Sotilaskoulutus tapahtuu Japanin puolustuksen etulinjassa ja aikana, jolloin Kiinan alueelliset pyrkimykset herättävät kasvavaa huolta.

19-vuotias entinen lukiotason sulkapalloilija Hiyane liittyi joukkoihin valmistuttuaan alkuvuodesta. Hän kertoo lähteneensä mukaan auttaakseen luonnonkatastrofien uhreja.

– Ajattelin, että tämä on työ, jolla voin antaa panokseni maalleni ja olla ylpeä, Hiyane kertaa uutistoimisto AFP:lle värväytymistään.

Japani on ollut virallisesti pasifistinen valtio toisen maailmansodan tappionsa jälkeen, kahdeksan vuosikymmentä. Nyt maa yrittää houkutella lisää nuoria asevoimiinsa – tai itsepuolustusvoimiin, kuten asevoimia Japanissa kutsutaan. Pääministeri Shigeru Ishiba ilmoitti kesäkuussa, että asevoimien määrän kasvattaminen on korkein prioriteetti Japanin heikkenevän turvallisuustilanteen vuoksi.

Nuorten japanilaisten värvääminen asevoimiin on kuitenkin ollut vaikeaa. Viime vuonna Japanin itsepuolustusvoimat pyrki palkkaamaan lähes 20 000 henkilöä, mutta sai puolustusministeriön mukaan riveihinsä vain puolet tästä määrästä. Muun muassa vaaralliset tehtävät ja alhainen palkka karkottavat nuoria japanilaisia.

Armeijan värvääjänä Okinawalla toimivan Toshiyuki Asoun mukaan joukkoihin mahtuu muitakin kuin taistelukykyisiä lihaskimppuja.

– Etsimme laajaa joukkoa henkilöstöä. Kansallinen turvallisuus kattaa kaiken kyberturvallisuudesta ja avaruudesta sähkömagneettiseen sodankäyntiin ja tietenkin tiedusteluun, Asou sanoo.

Pelko imeytymisestä Taiwanin konfliktiin

Japani alkoi lisätä sotilasmenojaan viime vuodesta alkaen ja tähtää menojen kasvattamisessa kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoden 2027 loppuun mennessä. Yhdysvalloista kantautuu kuitenkin jatkuvaa painetta lisätä menoja vielä enemmän.

Uhkakuva koskee Taiwania, itsehallinnollisesti johdettua saarta, jota Kiina hamuaa omakseen. Japanin kauhuskenaariossa Kiinan toimet Taiwanissa laukaisisivat konfliktin Yhdysvaltojen kanssa, johon Japani joutuisi vedetyksi mukaan.

Japani haluaa vahvistaa armeijan läsnäoloa lounaisilla alueillaan, kuten Okinawan saarella. Okinawalla sijaitsee noin 70 prosenttia Yhdysvaltain sotilastukikohdista Japanissa, ja se on strategisesti tärkeä Kiinan, Taiwaninsalmen ja Korean niemimaan valvonnassa.

Satsaukset puolustukseen alkavat näkyä arjessa Okinawalla. Sotilaat ovat saaneet majoitustiloihinsa mukavuuksia, kuten ilmastoinnin. Aiemmin japanilaiset sotilaat myös valittivat, että heiltä puuttui luoteja ja perustarvikkeita. Puolustusministeriön mukaan vanhoja panssarivaunuja ja hävittäjiä purettiin varaosiksi, jotta uudempaa kalustoa voitiin huoltaa.

Alhainen maanpuolustustahto

Puolustuspanostuksista huolimatta japanilaiset ovat perinteisesti pysytelleet etäällä maanpuolustukseen liittyvistä aiheista. Osa kantaa edelleen katkeria muistoja maan sotaisasta menneisyydestä.

Japanin perustuslaki, jonka Yhdysvallat laati toisen maailmansodan jälkeen, kieltää Japania käyttämästä voimaa eikä tunnusta itsepuolustusvoimia virallisena armeijana. Vaikka joukkoja arvostetaan suuresti, japanilaiset ovat vastustaneet yrityksiä avata perustuslaki ja virallistaa armeijan asema.

Kyselytutkimusyhtiö Gallup Internationalin viime vuonna julkaisemassa kyselyssä vain yhdeksän prosenttia japanilaisista vastaajista sanoi taistelevansa maansa puolesta sodan sattuessa. Vastaajista puolet sanoi, ettei taistelisi. Esimerkiksi 46 prosenttia eteläkorealaisista, 41 prosenttia yhdysvaltalaisista ja 34 prosenttia kanadalaisista sanoi olevansa valmiita taistelemaan.

Ryoichi Oriki, itsepuolustusvoimien entinen esikuntapäällikkö, sanoi hiljattain toivovansa kansalta suurempaa ymmärrystä puolustuksen todellisuudesta.

Okinawalla Hiyane ja hänen harjoitustoverinsa valtaavat harjoitusvihollisen linnakkeen porottavassa kuumuudessa. Vaikka Hiyane sanoo harjoitusten olevan fyysisesti raskaita, kokee hän urheilutaustastaan olevan hyötyä. Sotilaallinen harjoittelu käy kuitenkin myös mielen päälle.

– Olen paljon uupuneempi ja hermostuneempi, kun joudun ampumaan aseilla, Hiyane sanoo.