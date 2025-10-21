Takaichi tunnetaan kovan linjan nationalistina sekä edesmenneen Britannian konservatiivipääministeri Margaret Thatcherin ihailijana. Hän on myös hevimetallifani ja soittaa rumpuja. Hänen tiedetään myös pitävän sukeltamisesta ja harrastavan moottoripyöriä.

BBC:n mukaan Japanin hallitus tähtäsi naisjohtajien lukumäärän nostamisen 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mutta lykkäsi sittemmin tavoitetta, jota ei ole vieläkään saavutettu. Japanin naiset kuuluvat maailman korkeimmin koulutettuihin, mutta perinteiset sukupuoliroolit ja odotukset rajoittavat yhä naisia.

BBC:n haastattelemat nuoret japanilaisnaiset eivät odota Takaichiltä parannuksia naisten asemaan Japanissa. Hän on muun muassa puolustanut miesten valtaperimysoikeutta ja vastustanut naimisissa olevien naisten tyttönimien säilyttämistä. Takaichi myös vastustaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoja.

– Jos katsoo hänen poliittisia ajatuksiaan ja asioita, joita hän puolustaa, huomaa että monet niistä ovat hyvin perinteisiä. Sen sijaan, että hän muuttaisi rakenteita, hän pikemminkin vahvistaa patriarkaalista järjestelmää, sanoi 21-vuotias Ayda Ogura BBC:lle.