Sanae Takaichi ajaa konservatiivista politiikkaa Japaniin esikuvanaan Margaret Thatcher.
Japanissa maan ensimmäinen naispääministeri Sanae Takaichi on valittu virallisesti tehtäväänsä.
Japanin parlamentin alahuone nimitti hänet tehtävään, minkä jälkeen ylähuone vahvisti hänen nimityksensä äänestyksessä. Virkaansa 64-vuotias konservatiivi Takaichi astuu tavattuaan Japanin keisarin tiistai-iltana paikallista aikaa.
Takaichi on sanonut haluavansa vahvistaa Japanin taloutta ja tehdä Japanista maan, joka ottaa vastuun tulevista sukupolvista.
Takaichi tunnetaan kovan linjan nationalistina sekä edesmenneen Britannian konservatiivipääministeri Margaret Thatcherin ihailijana. Hän on myös hevimetallifani ja soittaa rumpuja. Hänen tiedetään myös pitävän sukeltamisesta ja harrastavan moottoripyöriä.
Mursi paksun lasikaton
Nousemalla pääministeriksi Takaichi mursi paksun lasikaton, sillä Japanissa naiset nousevat yhä harvoin johtoasemiin politiikassa tai talouselämässä.
Maailman talousfoorumin viimeisimmässä raportissa Japani sijoittui 118. sijalle 148 maan joukossa sukupuolten tasa-arvossa.