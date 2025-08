Kim Kardashianin malliston kasvotuki kuohuttaa – Anthony Hopkinsilta ylivertainen reaktio

Skims -brändin uusin tuote ei ole saanut lämmintä vastaanottoa sosiaalisessa mediassa.

Tosi-tv-tähti, yrittäjä ja miljardööri Kim Kardashian on kuohuttanut jälleen sosiaalisessa mediassa, tällä kertaa Skims -vaatemerkkinsä takia.

Skims tunnetaan etenkin vartaloa muotoilevista alusvaatteista, mutta nyt tuotevalikoimasta löytyy jotain kasvojenkin muotoiluun.

Brändin mukaan uusi kasvojen ympärille asetettava kangastuki muotoilee poskipäitä, kaulaa ja leukaa käyttäjän nukkuessa. Lisäksi sen kerrotaan sisältävän ”kollageenilankaa”.

Brändin Instagram-julkaisussa tuotetta kuvaillaan "pakolliseksi lisäksi iltarutiiniisi". Asiantuntijat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet tuotteen ja sen sisältämän kollageenilangan tehon.

Sosiaalisessa mediassa lanseeraus on herättänyt enimmäkseen tuohtuneita, epäuskoisia ja huvittuneita reaktioita.

– Olemme todella helvetissä, yksi Instagram-käyttäjä kommentoi.

Myös näyttelijäveteraani sir Anthony Hopkins innostui vitsailemaan aiheesta Instagramissa. Videolla hän kanavoi vanhaa roolihahmoaan, kannibalistista sarjamurhaajaa Hannibal Lecteriä.

Hopkinsin kasvoilla on Skimsin kangastuki, jota monet ovat verranneet Hannibal Lecterin ikoniseen naamioon.

– Hei Kim, tunnen jo olevani 10 vuotta nuorempi, Hopkins sanoo Hannibal Lecterin karmaisevalla äänellä ja äännähtelee perään elokuvasta tuttua syömisääntään.

– Kiitos, Kim. Älä pelkää tulla päivälliselle, Hopkins kirjoittaa julkaisussaan.

Uhrilampaissa Lecterin hahmon yksi legendaarisimpia lausauhduksia on ”I'm having an old friend for dinner”, . Sen voi tulkita joko kahden ystävän illallishetkenä tai Lecterin tapauksessa niin, että hän syö vanhan ystävänsä illalliseksi.

Negatiivisesta vastaanotosta huolimatta 62 euroa maksava kangastuki on jo myyty loppuun verkkokaupassa.

Suosion taustalla sometrendi

Skims -brändin kasvojen ympärille asetettava kangastuki ei ole ainoa laatuaan, eikä edes täysin uusi ilmiö.

Samantyylisiä kasvotukia on nähty sosiaalisessa mediassa osana niin sanottua "morning shed" -trendiä, joka taipuu vapaasti suomennettuna "aamuriisunnaksi". Trendissä ihmiset peittävät itsensä lukuisilla eri kauneustuotteilla- ja välineillä ennen nukkumaanmenoa, ja riisuvat ne vasta aamulla.

Varusteisiin kuuluvat muun muassa silkkimyssyt, hiustenkiharrusvälineet, kasvonaamiot, pitkäaikaisesti värjäävät meikkituotteet, suuteipit ja kasvotuet. Vaivalloiseen rutiiniin liitetään usein mantra; "mitä pahemmalta näytät mennessäsi nukkumaan, sitä kauniimmalta näytät aamulla."

Skims -brändin osallistuminen trendiin ei saanut myöskään lämmintä vastaanottoa.

– Jopa nukkuessamme kauneusteollisuus löytää tapoja hyötyä epävarmuuksistamme, yksi Instagram-käyttäjä kritisoi.

– Emme saa olla omia itsejämme edes levätessämme?, toinen Instagram-käyttäjä kommentoi.