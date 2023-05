Sam pyöräilee Helsingistä Britanniaan kolmevuotiaan poikansa muistolle – "Matka on minulle keino käsitellä lapseni kuolemaa"

– Se on jotakin sellaista, mitä ei ikinä kuvittelisi tapahtuvan, Sam sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

Sam on haastattelun hetkellä perjantaina Viking Linessä, suuntanaan Turku. Sieltä matka jatkuu Helsinkiin, josta todellinen matka vasta alkaa. Sunnuntaiaamuna hän lähtee pyörätaipaleelle, joka päättyy Iso-Britanniaan, Epsomin kaupunkiin. Tarkoituksena on kerätä rahaa lasten hyväntekeväisyysjärjestö Momentumille.

Lahjoitukset ovat ylittäneet Hallin perheen kaikki odotukset. Sam laittoi keräyksen toiveikkaaksi tavoitteeksi 50 tuhatta puntaa. Kaksi päivää ennen matkan alkua saldo oli jo lähes 40 tuhatta puntaa. Sam on äimistynyt ihmisten tuesta ja avusta.

– En uskonut, että pääsisimme lähellekään tällaisia lukuja. Ihmiset ottavat osaa menetykseemme ja tämä on tuonut ihmiset yhteen auttamaan meitä omilla tavoillaan.

Sosiaalisessa mediassa nimellä Cycle4Sepp kulkeva hanke on vaikuttanut ihmisiin hämmästyttävällä tavalla ympäri maailmaa. Tsemppiterveisensä Samille ovat lähettäneet muun muassa entiset huippujalkapalloilijat Jamie Carragher ja Gary Neville, kymmenottelun kaksinkertainen olympiavoittaja Daley Thompson, kuusi kertaa olympiakultaa pyöräilyssä voittanut Chris Hoy sekä kolminkertainen Ranskan ympäriajon voittaja Alberto Contandor.

Keino käsitellä menetystä

Vaikka Sam kertoo harrastaneensa aktiivisesti pyöräilyä 14 vuoden ajan, edessä on massiivinen urakka – kenelle tahansa. Matkaa kertyy 3 900 kilometriä, joka on enemmän kuin Ranskan ympäriajon pituus. Rupeama on kuitenkin määrä toteuttaa Ranskan ympäriajoa tiiviimmällä aikataululla.