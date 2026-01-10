Näyttelijä ja radiojuontaja Janne Saarinen kertoo Aki Linnanahde talk show'ssa, että pudotti Salatut elämät -rooliaan varten 20 kiloa painoa.

Lauantaina 10.1. Aki Linnanahde talk show’n vuoden 2026 ensimmäisen jakson vieraaksi saapuu näyttelijä ja radiojuontaja Janne Saarinen.

Hän paljastaa, että pudotti hän painoaan Salatut elämät -sarjan rooliaan varten noin 20 kilon edestä.

Saarinen näytteli huumekoukkuun ajautunutta Anton Heleniusta. Hän teki muodonmuutoksen rooliaan varten omasta tahdostaan.

– Minun on näyttelijänä helpompi päästä rooliin sisälle, kun muutan jotain itsessäni. Esimerkiksi kun keväällä kuvasimme yhtä elokuvaa, jossa minulle laitettiin mustat pensselit ja musta tukka, pääsin heti rooliini kiinni. Sama juttu oli Antonin roolin kanssa. Hän oli huumeriippuvainen eikä syönyt, joten tiesin että hän ei voi olla mikään 80-kiloinen köntti, mitä olin itse siinä vaiheessa kun armeijan jälkeen aloitin sarjassa. Painoin Antonin roolia tehdessäni noin 65 klioa.