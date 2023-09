Tiia Elgiä huoriteltiin, Axel Milliamin auton eteen kirjoitettiin "kuole" – Salkkarit-juonikuvio poiki ikäviä seurauksia näyttelijöilleen

– Ja myös miehelleni on lähetetty viestejä, että miksi olet tuollaisen huoran kanssa yhdessä, etkö tajua, että se pettää. Vaikka tämä käsikirjoitettu sarja on pyörinyt 25 vuotta, niin ihmiset eivät jostain syystä edelleenkään tajua, että teemme näyttelijöinä töitä, Elg sanoo.

Itse juonikuvioon liittyvästä näyttelijäntyöstä Elg ei kertomansa mukaan ole saanut katsojapalautetta. Milliam puolestaan kertoo saaneensa katsojilta viestejä, joissa nämä ovat kertoneet viihtyneensä juonikuvion parissa. Siitä huolimatta myös hän on saanut osansa törkeästä kohtelusta.

Elg sanoo, ettei hänkään ota haukkuja itseensä, sillä hän tietää, kuka oikeasti on, millainen hänen arvomaailmansa on ja että haukut liittyvät hahmoon, jolle hän antaa kasvot. Hän kuitenkin pohtii, miksi lynkkaamis- ja haukkumiskulttuuri tuntuu olevan nykyisin niin sallittua.

Nellan näyttelijä Emma Nopanen puolestaan kertoo saaneensa Salkkareiden tapahtumien tiimoilta sekä sääliviä viestejä että positiivista palautetta. Osassa hänen saamissaan viesteissä fiktiivistä tilannetta on kauhisteltu, häneltä on kyselty vointia ja lohdutettu, että asiat tulevat kyllä järjestymään.

– Tosi paljon tullaan huolissaan ihmettelemään olenko ok, vaikka se on hahmoni, joka ei ole ok. Ihmiset eivät oikein osaa hahmottaa sitä rajaa todellisen ja epätodellisen välillä, hän tuumii.