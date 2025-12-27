Salkkarit-näyttelijä Elina Niskanen julkaisi videon, jossa hänet maskeerataan kuolleeksi rooliaan varten.

Salattujen elämien Anniinan roolista kuluneen syksyn aikana poistunut näyttelijä Elina Niskanen julkaisi videon, jossa hän näyttää, kuinka hänet maskeerattiin kuolleeksi.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Anniina kuoli sairauskohtaukseen pakatessaan tavaroitaan, ja hänen ex-kumppaninsa Jiri löysi hänet kuolleena makuuhuoneen lattialta.

Elina Niskasen Anniina-hahmo kuoli sairauskohtaukseen.

Niskanen kertoo, että hän on saanut paljon kyselyjä, että oliko hän todella itse näissä kohtauksissa. Videolla Niskanen kertoo, millainen prosessi maskeeraus oli. Samalla hän kiittää, kun sai olla mukana sarjassa. Niskasen esittämä Anniina-hahmo nähtiin Salkkareissa ensimmäisen kerran kevätkauden päätösjaksossa vuonna 2024.

– Puolitoista vuotta meni kuin siivillä. Pääsin tekemään minun ensimmäisen merkittävän kameraroolin ja työskentelemään täysiä rakastamassani työssä – näyttelijänä. Minulle tämä rooli ja Salkkarit symboloi ennen kaikkea unelmien toteutumista. Kun tekee oikein kovasti töitä, niin joskus haaveet toteutuu!



– Salkkarit on mielettömän ammattitaitoinen tuotanto, ja on kunnia, että sain olla mukana tekemässä Suomen suurinta ja pitkäikäsintä draamasarjaa. Työryhmä on superosaava ja kuvaustilanteessa tehtiin aina töitä tosissaan, mutta ei koskaan iloa ja naurua unohtamatta. Ja mikä parasta, mukaan tarttui ystäviä, joista osa kulkee toivottavasti mukana päätyyn asti.

Niskanen paljasti syyskuussa, että hän odottaa perheenlisäystä.

