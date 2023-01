Salatut elämät -tähti Hanna Kinnunen demonstroi – näin hän muuntautuu silmänräpäyksessä Salla Taalasmaaksi yhtä asiaa muuntamalla

Näyttelijä Hanna Kinnunen on kanavoinut Salatut elämät -sarjan rakastettua Salla Taalasmaata vuosia. Kinnunen nauraa kertoessaan, että hän ja Salla eivät voisi olla persoonina paljon kauempana toisistaan, eikä hänellä ole mielestään juuri mitään yhteistä roolihahmonsa kanssa luonteen puolesta.

Eroavaisuuksia sen sijaan Kinnusen mukaan on pitkä lista. Yksi eroista on myös selkeä fyysisesti: Sallan ja Kinnusen puheäänet ovat keskenään täysin erilaiset. Kinnusen oma ääni on nimittäin paljon matalampi kuin Sallan.