Millaisia uudissukunimiä nimilauta puolsi vuonna 2025? Katso listaus alta.
Haamukääpä, Kamomilla ja Gyllenhimmel – nimilautakunnan antama esimerkkilistaus paljastaa, millaisia uudissukunimiä lautakunta puolsi viime vuonna.
Tarkastelu on rajattu nimilautakunnan tammikuussa 2025 käsittelemiin tapauksiin. Mukana ei ole sellaisia vieraskielisiä sukunimiä, joita on puollettu kansainvälisellä liittymällä.
Puollettuja uudissukunimiä vuonna 2025
Aallonniemi
Ahdevirta
Ahmakorpi
Ailo
Ave
Brygga
Elsonen
Elvik
Erkinvalli
Gyllenhimmel
Haamukääpä
Hautaneva
Helmenvuo
Helmililja
Iloaho
Joenaalto
Kajaheimo
Kajovirta
Kamomilla
Kannaslehto
Karsaantaival
Kaskisammal
Katajavuo