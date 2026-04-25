Tapparan ja Ilveksen paikallisvälierissä nähdään tänään viides näytös. MTV Urheilun studiossa pureuduttiin joukkueiden intohimoisen päävalmentajakaksikon Rikard Grönborg–Tommi Niemelä esiintymiseen. Asiantuntija Karri Kivi kammoksuu pelin jälkeistä asetelmaa, jossa valmentajat joutuvat vieretysten lehdistön eteen.
– Tunnehan on niin voimakas, varsinkin Grönborgin puolella. Eikä Niemeläkään jää paljon, Karri Kivi toteaa valmentajien emootioista sarjan aikana.
Myös lehdistöesiintymiset nostettiin studiossa esiin.
– Yllättävän avoimesti puhuvat joukkueiden probleemeista, en puhuisi puoliakaan, Kivi heitti.
– Nuo ovat varmaan valmentajille kiusallisia nuo lehdistötilaisuudet... joudutte siihen vierekkäin, Juhamatti Aaltonen totesi.
– Kiusallinen on aika lievä sana. Se pitäisi ilman muuta olla erikseen, Kivi täräytti.
Katso studion kehonkieliperkaus pääkuvan videolta. Juhamatti Aaltonen nosti esiin myös viime ottelun jälkeisen lehdistön, jossa hänen mukaansa Grönborg oli hakemassa jopa kättelyn paikkaa, mutta Aaltosen mielestä Niemelä torjui vihjauksen.
Tapparan ja Ilveksen viides välierä alkaa klo 17. Ottelua voi seurata MTV Katsomosta.