Kuninkaanlinnan kupeessa Tukholmassa tapahtui vakava välikohtaus tiistai-iltana.
Poliisi ampui kohti miestä Tukholmassa kuninkaanlinnan luona tiistai-iltana, kertovat muun muassa ruotsalaismediat Aftonbladet ja Dagens Nyheter.
Lehden mukaan paikalla kuultiin neljästä viiteen laukausta.
Aftonbladetin haastattelema poliisin tiedottaja on kertonut, että kyse oli varoituslaukauksista, joista ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.
Tämänhetkisten tietojen mukaan paikalla ollut mies oli kantanut mukanaan veistä ja pyytänyt kuninkaanlinnan vartijoita ampumaan hänet.
Mies on tällä hetkellä poliisin huostassa. On toistaiseksi epäselvää, loukkaantuiko mies tilanteessa.