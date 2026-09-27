Nick Walker on uusi Mr. Olympia.

Lempinimellä "Mutantti" tunnettu Nick Walker voitti ensimmäistä kertaa urallaan kehonrakennuksen arvostetuimman tittelin, Mr. Olympian miesten avoimessa sarjassa.

Walker sijoittui vuoden takaisessa Olympiassa kuudenneksi. Lajisivusto Fitness Volt nostaa esiin, että osa kehonrakennuksen veteraaneistakin lakkasi pitämästä miestä potentiaalisena tulevaisuuden voittajaehdokkaana.

Aiemmin vain suurlegenda Ronnie Coleman oli onnistunut voittamaan ensimmäisen Mr. Olympian avoimen sarjan tittelinsä jäätyään edeltävänä vuonna yhtä kauas kärjestä.

– Tein sen. Tämä on uskomatonta. Olen sanaton. Haluan vain kiittää kaikkia, jotka tukevat minua ja rakastavat kehonrakennusta. Me kaikki emme olisi täällä ilman teitä. Älkää koskaan uskoko kuulemaanne negatiivisuutta. Älkää uskoko sitä paskapuhetta, jota teille syötetään. Jos teillä todella on itseluottamusta, voitte tehdä mitä ikinä haluatte. Ja minä tein niin tänä iltana, Walker sanoi.

Yhdysvaltalainen oli saanut aiemmin kritiikkiään muun muassa leveästä vyötäröstään, mutta nyt 32-vuotiaan lihaskimpun keskivartalo oli laji-ihmistenkin silmin huomattavasti aiempaa ehompi.

Walker tienaa voitostaan 600 000 dollaria. Toiseksi sijoittui kahden vuoden takainen voittaja Samson Dauda ja kolmanneksi Derek Lunsford, joka oli vienyt Olympia-tittelit 2023 ja 2025.