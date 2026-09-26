Kehonrakentaja Paula Ranta rykäisi kärkinelikkoon Ms. Olympian kehonrakennuksessa.
Valtavilla lihaksillaan päitä kääntänyt Paula Ranta vaihtoi vasta kesällä lajinsa women's physiquesta naisten kehonrakennukseen. Suomalaishuippu ylsi nyt Las Vegasissa Ms. Olympiassa peräti neljänneksi.
Olympia tunnetaan lajin arvostetuimpana kilpailuna. Vuonna 2022 Ranta oli Olympia-debyytissään figure-sarjassa jaetulla 16. sijalla ja vuonna 2025 hän tuli women's physiquessa yhdeksänneksi. Neljäs sija on Rannan parasta Olympia-lavalla.
– Haluamme tietysti aina parempaa, parempaa ja parempaa, mutta tällä kertaa olen tyytyväinen tähän, Ranta sanoi Instagram-tarinoissaan.
– Olen todella tyytyväinen, että kilpailin naisten kehonrakennuksessa, koska tämä on niin minua. Tunnen oloni kotoisaksi.
Rannan valmentaja ja kumppani Ville Rekola kertasi Instagram-julkaisussaan, että kaksikko päätti vasta 10 viikkoa sitten vaihtaa Rannan lajin kehonrakennukseen.
Rekolakin kertoi heidän olevan todella iloisia ja tyytyväisiä neljännestä sijasta maailman parhaiden kehonrakentajanaisten joukossa.
– Olen superylpeä Paulasta ja kaikesta, mitä olemme saavuttaneet yhdessä lyhyessä ajassa, Rekola kirjoitti.
– Tiedän kuitenkin, että tämä on vasta alku.
Yhdysvaltalainen Andrea Shaw voitti peräti seitsemännen Olympia-tittelinsä. Kaikki voitot ovat tulleet perättäisinä vuosina. Ashley Lynnette Jones sijoittui toiseksi ja kolmanneksi.