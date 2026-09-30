Entinen vapaalaskun maailmanhuippu Juliette Willmann, 29, on kuollut lumivyöryn alle.

29-vuotias ranskalainen Juliette Willmann jäi tiistaina kuolettavasti lumivyöryn alle Cerro Crestón -vuorella Patagonian alueella Argentiinassa. Hän oli hiihtovaelluksella miehensä, vuoristo-opas Pierre-Idris Mehdin kanssa.

Ranskalaiskaksikko oli kulkeutunut lumivyöryn mukana noin 400 metriä. Alpine Mag kertoo, että lähistöllä olleet hiihtäjät olivat kaivaneet ranskalaiskaksikon eteen ja antaneet heille ensiapua ollen radioyhteydessä pelastusviranomaisiin, joita osallistui operaatioon laajoin joukoin.

Willmann oli ollut noin 1,5 metrin lumikerroksen alla ilman elonmerkkejä. Elvytysyritykset eivät auttaneet.

30-vuotias Mehdi oli puolestaan loukkaantunut mutta tajuissaan. Hänet kuljetettiin sairaalaan, eikä hänen henkensä ole tällä tietoa vaarassa.

Onnettomuuden tarkkoja olosuhteita selvitetään.

Viimeinen julkaisu

Willmann oli nuorempana kansallisen tason alppihiihtäjä. Vapaalaskijana hänestä tuli maailmanhuippu. Willmann sijoittui Freeride World Tourin kokonaiskilpailussa neljänneksi vuonna 2021.

Viime vuosina Willmann oli keskittynyt vuorihiihtoon ja elokuvantekoon korkeilla huipuilla sekä jyrkillä rinteillä. Rakkaus vuoria kohtaan vei häntä ympäri maailmaa.

Willmann oli tehnyt sunnuntaina viimeisen Instagram-julkaisunsa Patagoniasta. Hän julkaisi vuorilta useita kuvia ja videoita ja kertoi, että aurinko oli tullut esiin, pilvet kadonneet ja vuorilla oli saanut laskea täydellisissä lumiolosuhteissa.

– Tunnemme itsemme niin onnekkaiksi ollessamme täällä, Patagonian vuorilla, tutkien tätä upeaa paikkaa. Tämä matka Etelä-Amerikassa jatkaa meidän hämmästyttämistä, Willmann kuvaili.