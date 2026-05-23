Formula 1 -sarjan Kanadan gp:ssä Mercedes-kuski George Russell ajoi sprinttikisan aika-ajon ykköspaikalle. Russell ylsi aikaan 1.12,965.
Aika-ajon toiseksi nopein oli Mercedeksen Kimi Antonelli, joka jäi tallikaveristaan vain 0,068 sekuntia.
Perässä olivat McLarenin kuskit Lando Norris ja Oscar Piastri, jotka molemmat jäivät kärkiajasta reilut 0,3 sekuntia.
Cadillacin suomalaiskuski Valtteri Bottas oli aika-ajon 20:s ajalla 1.16,866. Hänen takanaan olivat Williamsin Alexander Albon ja Racing Bullsin Liam Lawson, joista kumpikaan ei saanut aikaa.
Sprintti ajetaan Kanadan Montrealissa lauantaina Suomen aikaa kello 19.