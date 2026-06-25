Suomalaiset ärsyyntyvät erityisesti ympäristön tuhoamisesta, itsekkyydestä ja puhelinmyyjistä.

Viestintätoimisto Tekirin teettämän ärsyyntymistutkimuksen mukaan Suomen kansaa ärsyttää eniten ympäristön turmeleminen. 64 prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoi sen ärsyttävän jatkuvasti ja usein.

Suomalaisia ottavat aivoon myös sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Niin ikään hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys saavat verenpaineen nousemaan.

Ylivoimaisesti vähiten ärsyttävät ystävät ja appivanhemmat, omat lapset ja esimerkiksi etätyö ja kodinkoneet. Kaikkia edellä mainittuja piti ärsyttävänä vain alle 5 prosenttia vastaajista.

Eläkeläisiä ottaa aivoon eniten

Eläkeläiset nousivat tutkimuksessa esille, sillä heitä ärsyttää moni asia enemmän kuin esimerkiksi opiskelijoita, johtavassa asemassa työskenteleviä tai työttömiä. Eläkeläisiä ottaa aivoon enemmän muiden ihmisten toiminta kuin oma arki.

Eniten heidän verenpainettaan nostavat sodat ja verovälttelijät. Listan kärkipaikoille nousevat myös geopoliittinen tilanne, veronkierto, pröystäily, oppositiopolitiikka ja vasemmistopuolueet.

Kärjistyneistä vastaajista tutkimuksessa korostuivat niin ikään opiskelijat. Heitä ärsyttää erityisesti nuorten työllisyystilanne ja tekoälymurros. Myös työnhaku ja tekoälyn käyttö ovat kaukana suosikeista.

Opiskelijoiden ärsytyksen aiheissa nousivat esille myös hallituspolitiikka ja oikeistopuolueet.