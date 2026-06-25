Sveitsi ryösti B-lohkon voiton nappaamalla kisaisäntä Kanadasta 2–1-selätyksen. Ottelun kaikki maalit tehtiin vasta toisella puoliajalla.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Sveitsi tarvitsi lohkon ykköspaikkaan voiton. Se ottikin irti toisella puoliajalla, kun ensin Ruben Vargas onnistui. Vain 10 minuuttia myöhemmin Johan Manzambi lisäsi johdoksi 2–0.