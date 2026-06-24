Qatarin keskikenttäpelaaja Assim Mabido on saanut Fifalta viiden ottelun pelikiellon. Syynä on Kanada-alkulohkopelissä nähty taklaus, joka päätti Ismael Konen turnauksen. Pelikiellosta kertovat useat kansainväliset mediat, muun muassa TSN.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Mabido sai rajusta taklauksestaan heti ottelussa punaisen kortin. Kanadan tähtinimi Ismael Kone loukkaantui vakavasti. Hänen jalkansa murtui. Kone on sittemmin käynyt leikkauksessa.
Mabido pyysi tekoaan anteeksi heti ottelun jälkeen. Nyt tuoreen päätöksen myötä on erittäin todennäköistä, että hänenkin turnauksensa on ohi.
Qatarilla on teoriassa mahdollisuudet vielä alkulohkosta jatkoon, mutta Mabido olisi pelikelpoinen seuraavan kerran vasta MM-finaalissa tai pronssiottelussa. Edelleen ensimmäistä voittoaan MM-tasolla jahtaavaa Qataria tuskin tullaan mitalipeleissä näkemään.