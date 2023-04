Valko-Venäjän jättimellakat 2020 olisivat voineet muuttaa historian kulkua – ja estää Ukrainan sodan

Moni on jo unohtanut elokuussa 2020 Valko-Venäjällä puhjenneet valtavat mielenosoitukset, vaikka niiden lopputulema on saattanut vaikuttaa ratkaisevasti Ukrainan sodan syttymiseen.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Arkady Moshesin ja vanhemman tutkijan Ryhor Nizhnikaun julkaiseman tuoreen artikkelin mukaan Valko-Venäjällä on tällä hetkellä noin 1 500 poliittista vankia, mikä on kuusi kertaa enemmän kuin koko Neuvostoliitossa oli Mihail Gorbatshovin tullessa valtaan.

– Tällä hetkellä Valko-Venäjän rooli on poikkeuksellisen surullinen. Se on aktiivisesti mukana sodassa tarjoamalla alueitaan hyökkäysalustaksi, vaikka sen kansa vastustaa sotaa. Valko-Venäjän hallitus on syyllinen sotaan yhtä lailla kuin Kreml, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes MTV Uutisille.