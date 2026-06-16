EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina.
Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville.
Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen.