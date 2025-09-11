Terrori-iskut Yhdysvaltoihin vuonna 2001 tiukensivat lentoliikenteen turvallisuusvaatimukset hetkessä. MTV Uutiset koosti, mikä muuttui.
Ilmailun ja lentomatkustamisen turvallisuus on juuri nyt ajankohtainen asia kahdesta syystä.
Puola pudotti venäläisiä lennokkeja alas ilmatilastaan. Finnairille sekava tilanne tarkoitti Puolaan suunnitellun aamulennon perumista. Esimerkiksi Latvia on ilmoittanut sulkeneensa ilmatilansa maan itäisellä raja-alueella nyt viikoksi.
- Tänään on 11. syyskuuta on WTC-iskujen vuosipäivä. World Trade Centerin kaksoistorneihin tehtiin terrori-iskut 24 vuotta sitten.
Iskut Yhdysvalloissa vuonna 2001 muuttivat suuresti ilmailun ja lentomatkustamisen pelisääntöjä. Lentokoneen ohjaamon ovi pysyy visusti kiinni, eikä sinne matkustajat enää pääse. Turvatarkastukset tiukentuivat.
Lisäksi lentoliikenteeseen liittyvien organisaatioiden sisällä tehtiin paljon muutoksia turvallisuuskäytäntöihin, jotka eivät suoraan matkustajalle näy.
Moni lentomatkustaja muistaa, että nesteitä alettiin pakata Minigrip-pusseihin. Nyt kuitenkaan kaikilla kentillä käytäntöä ei enää ole.
– Nesteiden valvonta ei tietenkään ole kadonnut mihinkään, vaan tekniikka on kehittynyt. On tullut parempia turvatarkastuslaitteita, jotka eivät aina vaadi samanlaista nesteiden pakkaamista kuin aiempina vuosina, kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin osastopäällikkö Jukka Hannola.
Nykytekniikan kehittymiseen ei kuitenkaan matkustajan kannata tuudittautua nesteiden osalta.
– Kannattaa olla tarkkana. On kenttäkohtaisia eroja siinä, millainen laitteisto on käytössä.
Asia kannattaa varmistaa lentoasemayhtiön kotisivuilta ennakkoon.
– Jos on vaihtomatkustaja, vaihtokentällä saattaa olla turvatarkastus, jossa vaatimukset ovatkin erilaiset, neuvoo Hannola.