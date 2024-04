Kannattaako tiskikonetta asentaa itse? Asiantuntija: "Ihan oikea riskin paikka"

Uskaltaako pyykki- ja tiskikoneen asentaa paikalleen kotona itse, vai kannattaako paikalle kutsua ammattilainen?

Mikä voi pahimmillaan mennä vikaan itse asentaessa ja mitä seuraamuksia voi tulla?

Astianpesukoneen asentaminen

Hankalinta astianpesukoneen asentamisessa on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkisen mukaan se, että vesiletkut eivät ole näkyvillä.

– Siellä on aika hankalia ja ahtaita paikkoja tehdä liitoksia ja inhimillisen virheen mahdollisuus on aika korkea. Siinä on ihan oikea riskin paikka, Mäkinen sanoo.

Mäkinen selittää, että määräysten mukaan keittiöön on jo pitkään pitänyt järjestää rakenteellisesti sellainen tilanne, että astianpesukoneen vuotovesi tulee jostain näkyviin. Silti on hyvin paljon mahdollista, että vuoto jää huomaamatta, jos se on esimerkiksi hyvin vähäinen tai ei valu tiskikoneen alla olevaan kaukaloon, josta se olisi huomattavissa.

– Se on vääjäämättä sellainen asia, että siitä tulee aikaa myöten iso lasku. Eihän se suinkaan välttämättä räjähdä se putki, vaan pienestä reiästä lähtee valumaan hissun kissun. Voi mennä pitkäänkin, ennen kuin se huomataan, Mäkinen sanoo.

Tämän takia asennuksessa suositellaan turvautumaan ammattilaiseen.

– Jos tulee jokin ongelma ja se on ammattimaisen toimijan tekemä, silloin työssä on takuu ja kuluttajansuoja on kova. Silloin vakuutusyhtiökään ei ala mussuttamaan, vaan se on sillä tapaa selvä peli, Mäkinen sanoo.

Pyykinpesukone on helpompi asentaa itse

Pyykinpesukoneen asentaminen on huomattavasti helpompaa, koska siinä kaikki kytkennät ovat näkyvissä.

– Usein se myös asennetaan sellaiseen paikkaan, missä lattia on eristetty ja vesi ohjautuu lattiakaivoon. Vaurion todennäköisyys ja vaurion aiheuttamat ongelmat ovat pienempiä, Mäkinen sanoo.

Pyykinpesukoneen asentamisessa on Mäkisen mukaan helpompi ymmärtää, että joku tekee sen itse.

