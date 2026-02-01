Pesetkö paistinpannusi astianpesukoneessa? Asiantuntija kertoo, onko se järkevää.

Kerroimme syksyllä 2025 suomalaisten pilaavan paistinpannunsa aivan liian usein hölmön käyttövirheen vuoksi.

Paistinpannuissa on eroja niin materiaalin kuin laadunkin suhteen. Fiskarsin muotoilujohtaja Petteri Masalinin mukaan halvimmissa pannuissa on usein esimerkiksi todella heikko lämmön jakautuminen.

Kalliinkin pannun voi pilata paistaessa, mutta kuinka paljon pannun pesulla voi vaikuttaa välineen kestävyyteen? Masalin ohjeisti tammikuussa Huomenta Suomessa oikean tavan paistinpannujen pesuun.

Lue myös: Suomalaisten keittiöiden hiljainen pannuntappaja paljastui

Paistinpannu astianpesukoneeseen, onko se ok?

Moni pohtii erityisesti sitä, saako pannun laittaa astianpesukoneeseen.

– Usein voi laittaa koneeseen, mutta tietyllä tavalla ei ole tarvetta, Masalin muistutti Huomenta Suomessa.

Pannuekspertti ei itse koskaan pese pannujaan astianpesukoneessa. Monille tulee ehkä yllätyksenä, että pannujen pesuun ei välttämättä tarvita edes astianpesuainetta. Kuumalla vedellä pesu riittää.

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, missä vaiheessa pannun pesee: kuumaa pannua ei saisi laittaa veden alle.

– Sen pitäisi antaa jäähtyä.