Moni huuhtelee astiat ennen astianpesukoneeseen laittoa, mutta onko se välttämätöntä?
Eri näkemykset tiskikoneen täyttämisestä voivat aiheuttaa jopa kiistoja kotona. Viiden jälkeen -ohjelmassa hankittiin vastauksia astianpesukoneen oikeaoppiseen täyttämiseen.
Pitääkö astiat esimerkiksi huuhdella ennen astianpesukoneeseen laittoa?
– Yleisesti, jos syö lautasen tyhjäksi tai sitten, jos siellä on jotain, mitä ei syödä, niin kaapii sen biojätteeseen, se on ihan riittävä, toteaa Marttojen johtava asiantuntija Niina Silander.
Jos on käyttänyt lautasliinaa, voi sillä samalla pyyhkiä lautaselta vaikkapa kastikkeet.
– Ei tarvitse pestä juoksevan veden alla, Silander linjaa.
Esimerkiksi kuvan valkoinen kakkulautanen on riittävän puhdas tiskikoneeseen.
Astian voi kuitenkin jättää likoamaan, jos siihen on pinttynyt vaikkapa aamupuuron rippeet.
– Eli esimerkiksi aamupuurolautasen työpäivän jälkeen voi laittaa koneeseen. Se on jo aika pitkään siinä, mutta lyhyempikin liotus riittää.