Juhannusviikko on lihataloille vuoden kiireisintä aikaa, ja grillituotteet tekevätkin nyt kauppansa. Makkara on suomalaisten suosituin grillituote, mutta yhä useammin grillattavaksi löytää tiensä myös broileri.

Atrian grillaustilastot vuosilta 2023–2025 paljastavat, että kaksi suurinta grilliin laitettavaa tuotetta ovat grillimakkarat ja kananfilee. Myös HK:lta kerrotaan MTV Uutisille, että lihalajeista broileri on kasvanut suosituimmaksi grillattavaksi.

Broilerin fileepihvit ovat pysyneet suosituimpana grillattavana, mutta paistileikkeiden suosio kasvaa, koska ne pitävät mehevyytensä grillissä paremmin. Myös siipiä grillataan juhannuksena aiempaa enemmän.

Kesän trendituote löytyy makkaroiden joukosta

Kaupoista puolestaan kerrotaan, että grillaus on myös monipuolistunut ja lihojen ja makkaroiden kylkeen valitaan myös kasviksia ja grillattavia juustoja. Tämän kesän trendituote löytyy makkaroiden joukosta.

– Juustoa sisältävä makkarat ja sieltä nousee makuna cheddar. Ja ehkä sellainen yllättävä piirre on, että artesaanimakkarat, jotka ovat hinnaltaan niitä arvokkaimpia ja laadukkaimpia, niin eläkeläiset suosivat niitä, sanoo Ari Sääksmäki, Keskon K-Citymarketien ketjujohtaja.

Myös S-ryhmän kaupoissa suuntaus on samanlainen.

– Chilimaustetut ja juustolla maustetut ovat kovin suosittuja ja lihapitoisemmat makkarat, sanoo S-ryhmän myyntijohtaja Hans Backström.

Molemmissa kauppaketjuissa on kuitenkin havaittu, että grillaus on monipuolistunut. Makkaran ja lihojen kyljessä grillissä valmistuvat myös kasvikset.