Laajat mielenosoitukset Espanjan vuokra-asuntokriisin kärjistyivät viikonloppuna.
Puerta del Solin aukio Madridissa täyttyi viikonloppuna telttailevista mielenosoittajista.
Mielenosoittajat toivovat ratkaisua Espanjan korkeaan vuokratasoon. Espanjalaisen uutissivusto Malditan mukaan Espanjan vuokrahinnat ovat nousseet yli 80 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana.
Pystytetty leiri sijaitsee Madridin aluehallinnon päämajan edustalla.
Reutersin haastattelema 68-vuotias Maria Donadios kertoo saapuneensa aukiolle taistelemaan vuokralaisten oikeuksien puolesta.
– Olen täällä, koska oikeuksiemme puolustamiseksi on taisteltava. Vuokrat Espanjassa ovat liian korkeita, eikä kukaan pysty maksamaan sellaisia summia. Asuntojen on oltava ihmisten asumista varten, ei keino tehdä rahaa.
Laajat mielenosoitukset saivat alkunsa 87-vuotiaan Maricarmen Abascalin kohtalosta.
Liikuntavammainen nainen häädettiin asunnosta väkisin paareilla kantamalla. Abascal oli asunut asunnossa yli 70 vuotta.
Guardianin mukaan vuonna 2018 Abascalin asunnon omistaja vaihtui, minkä jälkeen vuokraa nostettiin 500 eurosta 1 650 euroon, mutta naisen 1 350 euron eläke ei tuohon riittänyt edes kokonaisuudessaan.