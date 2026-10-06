Floridan supertähti Aleksander Barkov on sivussa loukkaantumisen vuoksi 6–8 viikkoa. Asian vahvisti useiden pohjoisamerikkalaismedioiden mukaan Panthersin päävalmentaja Paul Maurice.

Pantterikapteeni loukkasi jalkansa lokakuun alussa San Jose Sharksia vastaan pelatussa ottelussa. Turhautunut Barkov jätti kaukalon varusteitaan heitellen.

Spekulaatiot tähtipelaajan poissaolon pituudesta ovat käyneet viime päivinä kuumana, ja Mauricen tuoretta lausuntoa 6–8 viikon poissaolosta voidaan pitää suhteellisen hyvänä uutisena pahimpiin skenaarioihin nähden.

Mauricen mukaan Barkovin alavartalovamma ei vaadi leikkaushoitoa.

– Hän on ulkona 6–8 viikkoa, kuntoutusta ilman leikkausta. Se on paras ennusteemme. Se voi olla vähän vähemmän tai vähän enemmän, mutta uskomme, että tuo on optimaalinen toipumisaika, Maurice kommentoi NHL:n verkkosivujen mukaan.

Barkov oli koko viime NHL-kauden sivussa jalkavamman vuoksi. Hän pelasi toukokuussa MM-kisoissa ja kipparoi Leijonat MM-kultaan.