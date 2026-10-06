Otkesin mukaan Euran helikopteriturman välitön syy oli inhimillinen tekijä. Turmassa kuoli kaikki kahdessa helikopterissa olleet.
Kaksi Tallinnasta Kokemäen Piikajärven lentokentälle matkalla ollutta helikopteria törmäsi ilmassa toisiinsa 17. toukokuuta 2025 Euran lentokentän lähellä.
1:43Katso uutisjuttu toukokuulta 2025: Viisi ihmistä kuoli kahden helikopterin yhteentörmäyksessä Eurassa.
Kaikki helikoptereissa olleet kuolivat ja kopterit vaurioituivat korjauskelvottomiksi. Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) mukaan onnettomuuden välitön syy oli inhimillinen tekijä.
– Muodostelmalentämisessä ja sen kaltaisessa toiminnassa on aina yhteentörmäysriski. Tästä syystä menetelmistä sovitaan etukäteen ja sovittua noudatetaan tarkasti, toteaa tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta Otkesin tiedotteessa.
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Turvallisuustutkinnassa helikopterien hylyistä ei löytynyt teknistä vikaa. Ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti.
Helikopterit lähestyivät toisiaan vaikeasta kulmasta
Helikopterien välinen etäisyys oli pieni ja se vaihteli lennon aikana. Juuri ennen Euran lentokenttää niiden sijainti toisiinsa nähden muuttui.