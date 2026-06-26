Toyotan Oliver Solberg ajoi jälleen kerran ulos ja pilasi rallinsa, tällä kertaa Kreikan MM-rallin seitsemännellä erikoiskokeella.

Solbergin ajokki lipsahti tieltä, eikä hän saanut sitä takaisin ajoradalle. Ruotsalaisen kausi on ollut ulosajojen ja ajovirheiden sävyttämä. Tänään hän lähti seiskapätkälle kahdeksannelta sijalta, melkein kolme minuuttia kärjestä.

Perjantain viimeisen pätkän nopein oli Adrian Fourmaux, joka on kokonaiskisassa neljäntenä. Kreikan kisa näyttäisi olevan Hyundain Thierry Neuvillen ja Toyotan Sebastien Ogierin taisto.

Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari on sijalla yhdeksän.

Ralli jatkuu huomenna lauantaina kuuden erikoiskokeen voimin.

Kreikan MM-rallin tilanne, 7/17 EK:ta: