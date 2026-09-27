Oppositiopuolue SDP aikoo ehdottaa hallitukselle epäluottamusta Lähi-idän politiikan vuoksi.
SDP aikoo ehdottaa hallitukselle epäluottamusta "poukkoilevan" Lähi-idän politiikan vuoksi.
SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin, eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen sekä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen allekirjoittamassa tiedotteessa todetaan, että Orpon hallituksen Lähi-idän politiikassa on linjaeroja ja epäjohdonmukaisuutta, mikä luo epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta.
Syyksi mainitaan muun muassa se, että hallituksessa on ollut erimielisyyttä Israelin siirtokuntia koskevasta lausunnosta. Hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillidemokraatit kritisoivat Suomen lähtemistä mukaan lausuntoon, jossa tuetaan kaupparajoituksia tuotteille, jotka tulevat Israelin siirtokunnista.
Jo aiemmin Lindtman kertoi SDP:n pohtivan epäluottamuslausetta. Syyksi Lindtman mainitsi myös sen, että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) päätti lakkauttaa Suomen tuen YK:n palestiinalaisjärjestö UNRWA:lle, sekä