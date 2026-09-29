Ilmapuolustusjärjestelmistä on huutava pula, ja puolustusministerin velvollisuus on tehdä kaikkensa ehkäistäkseen viivästykset, puolustusministeri Häkkänen sanoo.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) puolustaa Israeliin tekemäänsä virkamatkaa.

– Haluamme ennalta ehkäistä sen, että Suomi ei joudu tilanteeseen, jossa meidän puolustusvalmiutemme kannalta kriittisiä hankkeita lykättäisiin yhtäkkiä vaikka vuosilla eteenpäin, Häkkänen sanoi medialle eduskunnassa.

Häkkänen vieraili pari viikkoa sitten Israelissa ja tapasi maan puolustusministeri Israel Katzin. YK:n alainen tutkintakomissio on todennut Israelin suorittavan kansanmurhaa ja kohdistavan väkivaltaa tietoisesti lapsiin Gazassa.

Viivästykset on ennaltaehkäistävä

Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti ostaa Israelista Daavidin linko -ilmapuolustusjärjestelmän, ja juuri tällä hankinnalla Häkkänen on perustellut matkaansa.

Puolustusteollisuudessa on maailmanlaajuisesti pulaa raaka-aineista ja komponenteista, ilmapuolustusjärjestelmistä Häkkäsen mukaan jopa "huutava" pula.

– On Suomen puolustusministerin velvollisuus tehdä kaikkensa, että ennaltaehkäistään tällaiset viivästykset ja puolustukseen syntyvät aukot, Häkkänen kommentoi.

– Minulla ei ole mitään erityisiä ideologisia tai uskonnollisia intressejä tehdä erikseen esimerkiksi Israeliin jotain politiikkaa tai yhteistyötä. Minulla on ainoastaan Suomen turvallisuuden ja maanpuolustuksen intressi, Häkkänen sanoo.

Daavidin linko on puoliksi yhdysvaltalainen järjestelmä, ja maan puolustusteollisuudessa on jo Häkkäsen mukaan merkittäviä toimitusvaikeuksia ja komponenttipulaa.

Eduskuntapuolueista SDP, vihreät ja vasemmistoliitto on esittänyt kovaa kritiikkiä matkalle Israeliin.